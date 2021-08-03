طومسون-هيرا تكمل ثنائية السرعة بعد فوزها بذهبية 200 متر في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - أكملت العداءة الجاميكية إيلين طومسون-هيرا الفوز بثنائية السرعة في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو بعد فوزها بسباق 200 متر للسيدات يوم الثلاثاء مسجلة 21:53 ثانية.

وهيمنت طومسون-هيرا على السباق منذ البداية لكن كريستين مبومبا عداءة ناميبيا قدمت أداء مذهلا في آخر 30 مترا لتنال الفضية بزمن بلغ 21:81 ثانية.

ونالت الأمريكية جابي توماس البرونزية بعد أن انهت السباق في 21:87 ثانية لتتفوق على شيلي-آن فريزر-برايس الفائزة بفضية سباق 100 متر والتي سجلت 21:94 ثانية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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