الرباع الأوزبكي ديوراييف يفوز بذهبية وزن 109 كيلوجرامات في طوكيو

أخبار اليابان

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طوكيو (رويترز) - فاز الرباع الأوزبكي أكبر ديوراييف بذهبية وزن 109 كيلوجرامات في رفع الأثقال للرجال في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء.

وحقق الرباع البالغ عمره 21 عاما 430 كيلوجراما في المجموع وهو رقم قياسي أولمبي جديد.

ونال الأرميني سيمون مارتيروسيان حامل الرقم القياسي العالمي الفضية بعدما حقق 423 كيلوجراما وحصل أرتورز بليسنيكس من لاتفيا على البرونزية بعدما حقق 410 كيلوجرامات.

ورفع ديوراييف 193 كيلوجراما في الخطف و237 في النطر بينما رفع مارتيروسيان 195 كيلوجراما في الخطف وأخفق في آخر محاولتين في النطر.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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