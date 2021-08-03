البولندية أنيتا تحرز ثالث ذهبية أولمبية على التوالي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - توجت البولندية أنيتا فودارتشيك بثالث ذهبية أولمبية على التوالي في الإطاحة بالطرقة في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو يوم الثلاثاء لتعزز مكانتها كأفضل رياضية على مر العصور.

وتفوقت فودارتشيك صاحبة الرقم القياسي العالمي على الجميع عندما سجلت 78.48 متر لتصبح أول رياضية تفوز ببطولة مسابقة فردية في ألعاب القوى في ثلاث دورات أولمبية متتالية.

وحصلت الصينية وانغ تشينغ على الميدالية الفضية بعد أن سجلت 77.03 متر في الرمية الأخيرة في حين ذهبت البرونزية إلى البولندية مالفينا كوبرون التي احتلت المركز الثالث.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html