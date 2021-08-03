السويدي دوبلانتيس يفوز بذهبية القفز بالزانة في طوكيو

أخبار اليابان

من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - فاز السويدي موندو دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي بذهبية القفز بالزانة للرجال في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية الصيفية يوم الثلاثاء بعد أن سجل 6.02 متر في أول محاولة لهذه المسافة.

وبهذا ظل دوبلانتيس (21 عاما) الرياضي الوحيد الذي تجاوز ستة أمتار خلال العام الحالي.

وكان دوبلانتيس توج بالفضية في بطولة العالم 2019 خلف الأمريكي سام كندريكس بطل العالم مرتين والغائب عن الألعاب الحالية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واجتذب دوبلانتيس الأضواء عندما نجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي وهو 6.16 متر مرتين عندما سجل 6.17 و6.18 متر في فبراير شباط من العام الماضي.

وحاول دوبلانتيس يوم الثلاثاء تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لكنه فشل.

وحصل الأمريكي كريس نيلسن على الميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثاني مسجلا 5.97 متر بينما حصل البرازيلي تياجو براز صاحب ذهبية ريو على البرونزية يوم الثلاثاء بعد أن سجل 5.87 متر.

(إعداد فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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