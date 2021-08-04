البرازيلية آنا مارسيلا كونيا تحرز ذهبية ماراثون السباحة

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طوكيو (رويترز) - أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات في أولمبياد طوكيو صباح الأربعاء، بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين.

وفازت الهولندية شارون فان روفيندال، التي كانت تتطلع للدفاع عن لقبها في أولمبياد ريو 2016، بالميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية.

وقالت كونيا التي صبغت شعرها باللونين الأخضر والأصفر ليتماشى بصورة مثالية مع ألوان الزي البرازيلي "لم أخطط للأمر بهذه الطريقة، لكني سعيدة للغاية".

وتملك كونيا خمسة ألقاب في بطولة العالم لكن لم يسبق لها الفوز بأي ميدالية في الألعاب الأولمبية.

وتحت السماء الزرقاء الصافية، ساعدت بعض السحب المنخفضة على توفير الظل للسباحين من أشعة الشمس القوية.

ومع وجود القليل من الرياح، تحول السباق إلى استعراض لقوة التحمل والأسلوب الخططي في المياه الدافئة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت الألمانية ليوني بيك في الصدارة قبل لفة واحدة على النهاية حتى بدأت السباحات في التفوق على بعضهن بعضا، وإعادة التموضع للحصول على الذهب.

ونجحت كونيا في التقدم للصدارة وقدمت الأداء الأفضل مع تبقي كيلومتر واحد على النهاية، وتصدرت السباق ورفضت التخلي عن القمة إلى النهاية.

وقالت فان روفيندال "المياه كانت دافئة للغاية، وكنت أعرف أن هذا الأمر سيمثل مشكلة للناس في النهاية".

وبقيت فان روفيندال في الخلف كإجراء خططي في بداية السباق، لكنها لم تستطع اللحاق بكونيا في اللفة الأخيرة.

وأضافت "ربما كان خيارا آمنا للحصول على ميدالية... أعتقد أنها أفضل نتيجة لي في المياه الدافئة".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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