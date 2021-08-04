الأستراليان بيلتشر ورايان يفوزان بذهبية الشراع فئة 470
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إينوشيما (اليابان) (رويترز) - فاز الأستراليان ماثيو بيلتشر وويل رايان بذهبية الشراع فئة 470 للرجال بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الأربعاء.
وحصل الثنائي السويدي المكون من أنطون دالبيرج وفريدريك بيرجشتروم على الميدالية الفضية ونال الإسبانيان جوردي تشامار ونيكولاس رودريجيز جارسيا-باز الميدالية البرونزية.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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