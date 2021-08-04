سوني تحقق 26% زيادة في أرباحها التشغيلية للربع الأول بفضل الطلب المستمر على بلاي ستيشن 5

أخبار اليابان

أعلنت شركة سوني يوم الأربعاء عن زيادة بنسبة 26.3٪ في الأرباح التشغيلية للربع الأول، مستفيدة من الطلب المستمر على جهاز بلاي ستيشن 5 وسط جائحة كورونا.

وارتفعت أرباح التشغيل للربع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران إلى 280.1 مليار ين (2.57 مليار دولار) من 221.7 مليار ين قبل عام.

وتوقع عشرة محللين ربحا قدره 207.96 مليار ين في المتوسط.

ورفعت سوني توقعاتها لأرباح العام حتى مارس 2022 إلى 980 مليار ين من 930 مليارًا. وكان هذا التوقع أقل من متوسط تقدير المحللين بحوالي مليار ين من 25 محللاً.

(الدولار = 109.0400 ين)

(شارك في التغطية تيم كيلي، تحرير كريستوفر كوشينغ وتوم هوغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)



شعار بلاي ستيشن 5 من سوني في سلسلة متاجر التجزئة الإلكترونية بيك كاميرا، في طوكيو، اليابان، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. إيسي كاتو/ رويترز.