الكوبي لوبيز يفوز بذهبية وزن خفيف الثقيل في الملاكمة

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طوكيو (رويترز) - تغلب الكوبي أرلين لوبيز على البريطاني بن ويتاكر ليفوز بذهبية وزن خفيف الثقيل في الملاكمة بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وحصل ويتاكر على الميدالية الفضية بينما نال كل من الأذربيجاني ألفونسو دومينجيز والروسي إمام خاتايف الميدالية البرونزية بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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