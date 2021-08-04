الكوبي لوبيز يفوز بذهبية وزن خفيف الثقيل في الملاكمة

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الكوبي أرلين لوبيز بعد فوزه بذهبية وزن خفيف الثقيل في الملاكمة بأولمبياد طوكيو في طوكيو يوم الأربعاء. تصوير: كارل رسيني - رويترز
الكوبي أرلين لوبيز بعد فوزه بذهبية وزن خفيف الثقيل في الملاكمة بأولمبياد طوكيو في طوكيو يوم الأربعاء. تصوير: كارل رسيني - رويترز

طوكيو (رويترز) - تغلب الكوبي أرلين لوبيز على البريطاني بن ويتاكر ليفوز بذهبية وزن خفيف الثقيل في الملاكمة بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء.

وحصل ويتاكر على الميدالية الفضية بينما نال كل من الأذربيجاني ألفونسو دومينجيز والروسي إمام خاتايف الميدالية البرونزية بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز