ميلز وماكينتاير تفوزان بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات

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البريطانيتان هانا ميلز وإيلي ماكينتاير بعد فوزهما بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الأربعاء. تصوير: إيفان ألفارادو - رويترز
البريطانيتان هانا ميلز وإيلي ماكينتاير بعد فوزهما بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الأربعاء. تصوير: إيفان ألفارادو - رويترز

إينوشيما (اليابان) (رويترز) - فازت البريطانيتان هانا ميلز وإيلي ماكينتاير بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الأربعاء.

وحصل الثنائي البولندي المكون من أجنيسكا سكشيبوليتش ويولانتا أوجار على الميدالية الفضية بينما نالت الفرنسيتان كامي لوكوانتر وألويز ريتورناز الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز