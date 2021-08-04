ميلز وماكينتاير تفوزان بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات

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إينوشيما (اليابان) (رويترز) - فازت البريطانيتان هانا ميلز وإيلي ماكينتاير بذهبية الشراع فئة 470 للسيدات بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الأربعاء.

وحصل الثنائي البولندي المكون من أجنيسكا سكشيبوليتش ويولانتا أوجار على الميدالية الفضية بينما نالت الفرنسيتان كامي لوكوانتر وألويز ريتورناز الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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