نيكي يهبط بفعل القلق بشأن دلتا وتويوتا ينزل بعد إعلان الأرباح

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - هبطت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء إذ تسببت المخاوف بشأن الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا في حالة قلق للمستثمرين، بينما استسلم سهم تويوتا لعمليات بيع لجني الأرباح بعد الإعلان عن تحقيق أرباح إيجابية.

ونزل المؤشر القياسي نيكي 0.21 بالمئة إلى 27584.08 نقطة بينما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1921.43 نقطة.

وتتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فيما دعا رئيس الجمعية الطبية اليابانية لفرض حالة طوارئ في أنحاء البلاد.

ونزل سهم تويوتا موتور 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن ربح تشغيلي فصلي قياسي لكنها أبقت على توقعاتها السنوية.

واقتفى سهم تويوتا، الذي ربح ما يزيد عن 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري، شركات يابانية أخرى تراجعت أسهمها حتى بعد أن أعلنت عن أرباح قوية إذ كانت توقعات المستثمرين مرتفعة بالفعل.

وربح سهم نيبون ستيل 3.1 بالمئة بعد أن رفعت أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد تقديرها لصافي الربح للعام الجاري بأكثر من 50 بالمئة، ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين.

وقفز سهم نيبون يوسن 5.5 بالمئة بعد أن حققت شركة الشحن البحري أرباحا فصلية وفيرة وعززت توقعاتها السنوية.

وزاد سهم دايكن 6.1 بالمئة بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تبريد الهواء نموا للأرباح فاق التوقعات.

وربح سهم زد هولدينجز 9.8 بالمئة بعد أن أعلنت شركة خدمات الإنترنت عن نمو قوي للأرباح الفصلية.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html