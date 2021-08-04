الفريق الأمريكي للسيدات يهزم أستراليا ويبلغ قبل نهائي كرة السلة

أخبار اليابان





من روكي سويفت

سايتاما (اليابان) (رويترز) - تغلبت الولايات المتحدة على أستراليا في كرة السلة للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء، لتضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع صربيا القوية التي فازت على الصين.

ومثل فريق الرجال الأمريكي يوم الثلاثاء، تأهلت سيدات الولايات المتحدة إلى الدور التالي بالفوز 76-55 في قاعة سايتاما سوبر أرينا شمالي طوكيو.

والفريق الأمريكي للسيدات هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالذهبية بعد أن حقق ثماني ذهبيات منذ أولمبياد مونتريال 1976.

وقالت سو بيرد قائدة الفريق الأمريكي التي تشارك في الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة "نحن سعداء بأننا لعبنا جيدا. أعتقد أننا جميعا سنخلد للنوم الليلة ونحن نشعر بالسعادة فيما يتعلق بالمسار الذي نحن فيه. لكن هذا لا يعني شيئا في الدور قبل النهائي".

وعوضت صربيا بطلة أوروبا تأخرها لتهزم الصين 77-70 وتتقدم في سباق الميدالية الذهبية.

وبعد التأخر بفارق تسع نقاط في بداية الربع الأخير، قادت آنا دابوفيتش انتفاضة صربيا بثلاثية ثم تصويبة ثنائية لتعادل النتيجة.

وقالت دابوفيتش التي سجلت 13 نقطة في المباراة "كم مرة فعلنا ذلك؟ 20 أو 30 مرة؟ لا نستستلم أبدا ونقدم أفضل ما لدينا عندما نكون متأخرين".

وتلتقي بلجيكا مع اليابان صاحبة الضيافة وتلعب إسبانيا ضد فرنسا في المباريات المتبقية بدور الثمانية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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