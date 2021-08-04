متسابق المشي كوفالينكو يخسر طعنا أمام المحكمة الرياضية ويغيب عن طوكيو

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طوكيو (رويترز) - لن ينافس متسابق المشي الأوكراني نزار كوفالينكو في أولمبياد طوكيو بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية يوم الأربعاء الطعن الذي تقدم به لرفع الإيقاف عنه في الألعاب لغيابه عن اختبارات منشطات.

وشارك كوفالينكو في أولمبياد لندن 2012 لكن وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعدته من طوكيو بعد غيابه عن اختبارات منشطات ليطعن المتسابق على القرار.

وقالت المحكمة الرياضية "رفضت اللجنة المكلفة بنظر الطعن طلب الاستئناف الذي تقدم به متسابق المشي الأوكراني نزار كوفالينكو في الأول من اغسطس فيما يتعلق بقرار وحدة النزاهة استبعاده من المشاركة في ألعاب طوكيو.

"رفضت اللجنة التي شكلتها المحكمة الرياضية فرضية وجود ظروف استثنائية تستوجب الحصول على إعفاء".

وستقام منافسات المشي يومي الخميس والجمعة في ألعاب طوكيو.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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