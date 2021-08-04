إيطاليا تفوز بذهبية سباق المطاردة لفرق الرجال

أخبار اليابان





من مارتن هيرمان

إيزو (اليابان) (رويترز) - أنهت إيطاليا السباق بشكل رائع لتفوز بذهبية المطاردة لفرق الرجال ضمن منافسات الدراجات في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد تفوقها على الدنمرك في النهائي.

ونالت أستراليا الميدالية البرونزية.

وبقيادة فيليبو جانا تألقت إيطاليا في اللفات الأخيرة لتحصل على الذهبية وسجلت رقما قياسيا عالميا جديدا.

وسجلت إيطاليا ثلاث دقائق و42:032 ثانية وجاءت الدنمرك في المركز الثاني بفارق 0:166 ثانية.

وأطلقت إيطاليا لاحتفالاتها العنان بعد أن أنهت انتظارا طويلا للحصول على ميدالية ذهبية أولمبية في سباق المطاردة لفرق الرجال بعد أن فازت بميداليتها القياسية السابعة في 1960.

واحتلت بريطانيا، التي هيمنت على هذا السباق منذ 2008 قبل أن تطيح بها الدنمرك يوم الثلاثاء، المركز السابع.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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