الأوغندية تشيموتاي تفوز بذهبية ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فازت العداءة بيروث تشيموتاي بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء لتصبح أول أوغندية تحقق اللقب.

وسجلت تشيموتاي تسع دقائق و01:45 ثانية لتتفوق بأكثر من ثلاث ثوان على الأمريكية كورتني فريريكس التي نالت الفضية بينما حصلت الكينية هيفين كيينج على البرونزية.

واحتلت الكينية بياتريس تشيبكويتش حاملة الرقم القياسي العالمي المركز السابع لتبقى كينيا بدون أي ميدالية ذهبية في المسابقة.

وتصدرت تشيموتاي السباق مبكرا قبل أن تزيد فريريكس سرعتها قبل ثلاث لفات من النهاية.

لكن تشيموتاي ردت على هذا التحدي وتخطت العداءة الأمريكية في اللفة الأخيرة لتعبر خط النهاية متقدمة بفارق 3:34 ثانية على منافستها.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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