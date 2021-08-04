الأوكراني بيلينيوك يفوز بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الرومانية

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز الأوكراني جان بيلينيوك بذهبية وزن المتوسط للرجال في المصارعة الرومانية في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء.

وحصل المجري فيكتور لورينس على الفضية بينما نال الألماني دينيس كودلا والصربي زورابي داتوناشفيلي البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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