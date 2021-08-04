البريطاني بن ماهر يفوز بذهبية فردي قفز السدود للفروسية في طوكيو
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
طوكيو (رويترز) - فاز الفارس البريطاني بن ماهر على صهوة الجواد إكسبلوجن بذهبية فردي قفز السدود في منافسات الفروسية في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء.
واحتفظ الفارس السويدي بيدر فريدريكسون على صهوة الجواد (أول إن) بالميدالية الفضية في الفردي بينما نال الهولندي مايكل فان دير فلوتن البرونزية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html