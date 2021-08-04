العداء الكيني كورير يفوز بذهبية سباق 800 متر للرجال في طوكيو

أخبار اليابان





من عمر محمد

طوكيو (رويترز) - فاز العداء الكيني إيمانويل كورير بذهبية سباق 800 متر للرجال في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء لتواصل الدولة الواقعة في شرق افريقيا هيمنتها على هذا السباق الذي فازت بلقبه أربع مرات متتالية.

وحصل مواطنه فيرجسون روتيتش على الفضية ونال البولندي باتريك دوبيك البرونزية.

وحرمت الإصابات الكيني ديفيد روديشا بطل الأولمبياد مرتين من فرصة الدفاع عن لقبه ليفتح الباب لبطل جديد وحقق كورير الانتصار بزمن بلغ دقيقة واحدة و45.06 ثانية.

والبرونزية التي حصل عليها دوبيك هي أول ميدالية أولمبية تحققها بولندا في سباق 800 متر وأول ميدالية في سباق فردي لمنافسات العدو منذ 1980.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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