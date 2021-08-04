البولندي نوفيتسكي يفوز بذهبية الإطاحة بالمطرقة في ألعاب طوكيو

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طوكيو (رويترز) - فاز البولندي فويتشيخ نوفيتسكي بذهبية الإطاحة بالمطرقة للرجال في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بعد أن سجل أفضل رقم شخصي بلغ 82:52 متر بينما تجنب مواطنه بافل فايدك خيبة أمل أولمبية جديدة بالحصول على البرونزية.

واحتل نوفيتسكي المركز الثالث في ألعاب ريو 2016 ونال ثلاث برونزيات في بطولة العالم وهيمن على المسابقة يوم الأربعاء منذ البداية حيث افتتح محاولاته بتحقيق 81:18 متر.

وحصل النرويجي إيفيند هندريكسن على الفضية بعد أن سجل 81:58 متر في رقم قياسي وطني.

وبعد أن سجل أفضل رقم هذا العام بلغ 82:98 متر وفوزه بآخر أربعة ألقاب في بطولة العالم بدا فايدك في موقف جيد للمنافسة في طوكيو.

لكن آخر دورتين أولمبيتين شارك فيهما انتهتا بخيبة أمل لأسباب كثيرة حيث أخفق في تخطي التصفيات في لندن 2012 وكانت أفضل محاولاته في أولمبياد ريو قبل خمس سنوات 72 مترا فقط.

لكنه صعد لمنصة التتويج يوم الأربعاء بمحاولة بلغت 81:53 متر.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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