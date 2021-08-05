الرباع السوري أسعد يفوز ببرونزية والجورجي تالاخادزه يحطم رقمه القياسي

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من جونكو فوجيتا

طوكيو (رويترز) - فاز الرباع السوري معن أسعد بميدالية برونزية في وزن فوق 109 كيلوجرامات ضمن منافسات رفع الأثقال للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بينما حطم الجورجي لاشا تالاخادزه رقمه القياسي العالمي ليفوز بالذهبية في هذا الوزن.

وشارك أسعد في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 في منافسات وزن فوق 105 كيلوجرامات وحل في المركز الخامس.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أسعد حقق خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 10 سنوات بطولة الجمهورية في مختلف الفئات وحصد المركز الأول في أول مشاركة دولية وعمره 14 عاما في بطولة آسيا للناشئين التي جرت في أوزبكستان عام 2009 وبطولة آسيا في قرغيزستان عام 2013.

كما أحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا عام 2019 وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.

وحقق الرباع الجورجي البالغ عمره 27 عاما 488 في المجموع ليحطم رقمه القياسي البالغ 485 كيلوجراما والذي حققه في وقت سابق هذا العام.

وقال تالاخادزه، الذي توج بذهبية نفس الفئة في أولمبياد ريو، من خلال مترجم "أشعر بأني بحالة جيدة للغاية. لقد حصدت ثاني ميدالية ذهبية أولمبية وبالطبع سجلت رقما قياسيا عالميا آخر.

"كنا نتطلع منذ فترة طويلة للغاية للأولمبياد والفوز بذهبية".

ويأمل تالاخادزه، الذي أصبح أول رياضي من جورجيا يحرز أكثر من ذهبية أولمبية في أي رياضة، المنافسة في أولمبياد باريس 2024.

ونال الإيراني علي داوودي الفضية بعدما سجل 441 كيلوجراما وحصل السوري أسعد على البرونزية بعدما سجل 424 كيلوجراما.

(إعداد أشرف حامد وأحمد الخشاب للنشرة العربية)









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