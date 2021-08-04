اليابانية كاواي تفوز بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة

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اليابانية يوكاكو كاواي تحتفل بالفوز بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة للسيدات في ألعاب طوكيو في مقاطعة تشيبا باليابان يوم الأربعاء. تصوير: ليا ميليس - رويترز.
اليابانية يوكاكو كاواي تحتفل بالفوز بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة للسيدات في ألعاب طوكيو في مقاطعة تشيبا باليابان يوم الأربعاء. تصوير: ليا ميليس - رويترز.

تشيبا (رويترز) - فازت اليابانية يوكاكو كاواي بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء.

ونالت آيسولو تينيبكوفا من قرغيزستان الفضية وحصلت الأوكرانية إيرينا كوليادنكو والبلغارية تايبي يوسين على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز