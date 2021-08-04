اليابانية كاواي تفوز بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة

أخبار اليابان





تشيبا (رويترز) - فازت اليابانية يوكاكو كاواي بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الأربعاء.

ونالت آيسولو تينيبكوفا من قرغيزستان الفضية وحصلت الأوكرانية إيرينا كوليادنكو والبلغارية تايبي يوسين على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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