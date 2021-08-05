دي جراسي ينهي صياما طويلا ويفوز بذهبية سباق 200 متر

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - بعد سنوات من الحصول على ميداليات أقل بريقا فاز العداء الكندي أندريه دي جراسي بذهبية سباق 200 متر للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء بزمن لافت بلغ 19.62 ثانية ليصبح ثامن أسرع رجل في هذه المسافة.

وتفوق دي جراسي، الذي فاز ببرونزية سباق 100 متر وفضية 200 متر في أولمبياد ريو 2016 وبطولة العالم 2019، على منافسيه في آخر 40 مترا.

وقال "واجهت الكثير من الأمور في آخر خمس سنوات داخل وخارج المضمار" في إشارة إلى معاناته من مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية بعد ألعاب ريو ومشاكل صحية أخرى.

وأضاف "في 2016 كنت صبيا يفتقر للخبرة لكن الآن توجد تطلعات كبيرة لإحراز ميداليات وأردت أن أظهر للعالم أنني تجاوزت الإصابات ويمكنني العودة بذهبية للديار".

وأصبح العداء الكندي البالغ عمره 26 عاما أول بطل أولمبي لسباق 200 متر منذ الجاميكي يوسين بولت الذي فاز بالذهبية في ثلاث نسخ أولمبية متتالية من 2008 وقبل اعتزاله في 2017.

وفي معظم فترات السباق بدا أن دي جراسي سينهي المسافة مجددا دون تحقيق الذهبية.

لكنه وصل إلى أقصى سرعة في آخر 40 مترا ليتخطى منافسيه الأمريكيين ويحقق رقما قياسيا كنديا.

وتابع دي جراسي "كنت أعرف أن الأمريكيين سيضغطون عليّ وسيدفعونني لتحقيق أفضل زمن شخصي. مرت خمس سنوات منذ أفضل زمن لي لذا من الجيد تحطيمه أخيرا بهذه الطريقة".

وفازت الولايات المتحدة بالسباق لآخر مرة في 2004 وبدا أن نواه لايلس سيكون البطل بعد أن فرض نفسه أسرع رجل في سباق 200 متر في 2018 وفاز بكل السباقات في هذه المسافة مسجلا 19.7 ثانية.

لكن لايلس تراجع أيضا خلف مواطنه كيني بيدناريك، الذي سجل 19.68 ثانية، ليحصل على البرونزية بزمن 19.74 ثانية.

ولم يكن لايلس راضيا عن لون الميدالية.

وقال "بشكل عام أشعر أنني بذلت كل ما لدي. شاهدت إعادة السباق وكنت سعيدا جدا وأعتقد أنني انطلقت بشكل جيد. للأسف لم أتمكن من مشاهدة أي منافس وركزت فقط في الركض بكل قوة".

وركض بيدناريك (22 عاما) في حارة بجوار دي جراسي وربما ساعده ذلك.

وقال "لم تمض الأمور كما كان مخططا وكنت أخطط لأكون في المقدمة لأنها بطولتي وأنا من بين الأفضل في العالم لكن للأسف لم يحدث ما أردت.

"لكنني ممتن للحصول على الميدالية الفضية ويمكنني أن أبني على هذا في المستقبل".

وفقد الأمريكي إريون نايتون (17 عاما)، الذي حطم رقم بولت العالمي للناشئين تحت 20 عاما، فرصة أن يصبح أصغر فائز بميدالية في ألعاب القوى للرجال بعد احتلال المركز الرابع.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)









(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html