أوباما يقلص الاحتفال بعيد ميلاده الستين بسبب كوفيد

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واشنطن (رويترز) - قالت متحدثة يوم الأربعاء إن باراك أوباما الرئيس الديمقراطي السابق للولايات المتحدة قلص خطط الاحتفال بعيد ميلاده الستين في عطلة نهاية الأسبوع بسبب انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى لكوفيد-19.

وأضافت هانا هانكينز المتحدثة باسم أوباما أن الاحتفال الذي كان مقررا منذ أشهر يتسق مع إرشادات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لكوفيد-19.

لكنها أضافت في بيان ”بسبب انتشار سلالة دلتا الجديدة على مدى الأسبوع المنصرم، قرر الرئيس أوباما وقرينته تقليص الاحتفال ليقصر على الأسرة والأصدقاء المقربين فقط“.

وبلغ أوباما الستين من عمره يوم الأربعاء وكان يعتزم أن يحيي وصوله لهذا الرقم المميز مع المئات من المسؤولين السابقين في إدارته ومتبرعين للحزب الديمقراطي ومشاهير وفقا لما ذكرته تقارير.

ولم توضح المتحدثة باسم أوباما تفاصيل تقليص خطط الحفل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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