تباين أداء مؤشرات وول ستريت عند الإغلاق مع نزول ستاندرد آند بورز 500 عن مرتفع قياسي

أخبار اليابان





(رويترز) - أغلقت أغلب المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء، ونزل ستاندرد آند بورز 500 عن مرتفع قياسي بلغه في اليوم السابق، إذ أشارت بيانات إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف في يوليو تموز، فيما سجل سهم جنرال موتورز أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من عام على الرغم من تسجيل أرباح غير مسبوقة قبل خصم الضرائب.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل يوم الجمعة.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 323.34 نقطة بما يعادل 0.92 بالمئة إلى 34793.06 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 20.46 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4402.69 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 19.24 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 14780.53 نقطة.

وتراجع سهم جنرال موتورز، مما يؤكد حالة الضبابية التي تواجه صانعي السيارات العالميين في وقت الاضطراب على صعيدي التكنولوجيا والاقتصاد. وانخفض سهم شركة فورد موتور المنافسة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html