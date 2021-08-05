بريطانيا تخفف قيود السفر للقادمين من فرنسا وتنفتح على مزيد من الدول

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لندن (رويترز) - قالت بريطانيا إن المسافرين العائدين إلى انجلترا من فرنسا والذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا لن يكون لزاما عليهم بعد الآن الدخول في حجر صحي لتلغي بذلك قاعدة إضافية فرضت على أقرب جار لها الشهر الماضي في الوقت الذي خففت فيه القيود بالنسبة لسبع دول أخرى.

وقالت الحكومة إن التغيير في وضع فرنسا اعتبارا من الثامن من أغسطس آب الساعة 0300 بتوقيت جرينتش سيساعد في تبسيط لوائحها للسفر كما سيتيح السفر بدون حجر صحي من أماكن أخرى، في تعزيز لصناعة السفر التي تعاني من آثار الجائحة.

وأضافت الحكومة أن النمسا وألمانيا وسلوفينيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج ستضاف جميعها إلى القائمة الخضراء البريطانية للسفر منخفض المخاطر اعتبارا من الثامن من أغسطس آب مما يعني أن الوافدين إلى انجلترا من تلك الأماكن لن يضطروا لعزل أنفسهم سواء ما إذا كان قد تم تطعيمهم بالكامل أم لا.

وسوف تشعر شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية بالرضا في ظل إمكانية استئناف المزيد من الرحلات الطويلة، بعد أن تم رفع الهند وقطر والإمارات من القائمة الحمراء للسفر.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)

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