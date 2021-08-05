الألماني فيلبروك يفوز بذهبية ماراثون السباحة

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من ساكورا موراكامي

طوكيو (رويترز) - انتزع الألماني فلوريان فيلبروك ذهبية ماراثون السباحة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس، حيث تصدر السباق مبكرا وحافظ على تفوقه حتى خط النهاية.

وأنهى فيلبروك السباق في ساعة و48 دقيقة و33.7 ثانية متفوقا بأكثر من 25 ثانية على المجري كريشتوف راشوفسكي والإيطالي جريجوريو بالترينييري صاحبي الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

وانضم فيلبروك وبالترينييري، الحاصل على فضية 800 متر حرة في طوكيو، إلى التونسي أسامة الملولي وهم فقط من فازوا بميدالية في السباحة وماراثون السباحة في دورة أولمبية واحدة. وكان الملولي أول من يفعل ذلك في ألعاب لندن 2012.

وابتعد فيلبروك عن بقية المنافسين في بداية السباق وتصدر كل اللفات وحافظ على تفوقه طيلة الوقت. وبقي المجري راشوفسكي والفرنسي مارك-أنطوان أوليفييه على مقربة منه.

وقال فيلبروك "أول سبعة كيلومترات كانت سهلة بالنسبة لي".

وانتشرت مجموعات صغيرة من السباحين على طول المسار وهم يطاردون فيلبروك.

ومرت السيارات والقطارات عبر جسر رينبو، وكان يمكن رؤية نصب تذكاري للحلقات الأولمبية الخمس من مسافة بعيدة بينما كان السباحون يقطعون مسافة السباق البالغة عشرة كيلومترات.

وارتفعت درجات الحرارة على مدار اليوم تحت سماء صافية وشمس حارقة جعلت الأسطح ساخنة، وكانت درجة حرارة الماء 29 درجة عندما بدأ السباق في الساعة 06:30 صباحا.

وعلى الرغم من أن في بعض الأحيان كان راشوفسكي قريبا جدا منه، رفض فيلبروك التخلي عن الصدارة وفي نهاية المطاف ترك منافسه المجري خلفه في المركز الثاني.

واعترف راشوفسكي، الذي تحدث عن تدربه في ظروف صعبة من أجل الاستعداد للأولمبياد، أنه لم يملك فرصة اللحاق بمنافسه الألماني.

وقال "كان من الصعب التفوق على فلوريان اليوم. حاولت بأقصى ما لدي".

وأشار السباح المجري إلى أنه استخرج كل ما لديه للصمود أمام محاولات بالترينييري.

وحصد فيلبروك برونزية سباق 1500 متر حرة يوم الأحد الماضي، كما فاز بسباق عشرة كيلومترات في بطولة العالم عام 2019.

(اعداد أحمد ماهر وشادي أمير للنشرة العربية)

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