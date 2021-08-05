الجاميكي بارتشمنت يصعق هولواي ويفوز بذهبية 110 أمتار حواجز

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - حقق الجاميكي هانسل بارتشمنت واحدة من أكبر مفاجآت ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو بتفوقه على بطل العالم جرانت هولواي في نهائي سباق 110 أمتار حواجز يوم الخميس.

ولم يخسر الأمريكي هولواي أي سباق حواجز منذ أغسطس آب العام الماضي وكان المرشح الأوفر حظا للفوز بالسباق بعد أن حطم الرقم العالمي داخل القاعات في سباق 60 مترا حواجز هذا العام كما كان قاب قوسين أو أدنى من كسر الرقم العالمي في التصفيات الأولمبية الأمريكية.

وانطلق هولواي (23 عاما) بسرعة وبدا في طريقه للذهبية حتى تراجع عند آخر حاجزين.

ونجح بارتشمنت (31 عاما) في تجاوزه ليفوز في 13.04 ثانية ويضيف الميدالية الذهبية إلى برونزيته في أولمبياد لندن 2012.

وعبر هولواي خط النهاية في 13.09 ثانية ليحصل على الميدالية الفضية وجاء الجاميكي رونالد ليفي ثالثا في 13.10 ثانية.

وكان بارتشمنت مصدوما من تفوقه على هولواي.

وقال بارتشمنت "إنه أعظم شعور، لقد بذلت جهدا كبيرا. لا أصدق أنني لحقت بهذا الرجل.

"في كثير من الأحيان، بعد الحاجز الأخير، كنت أميل مبكرا، وذكرني مدربي بالركض عبر الخط وهذا ما فعلته".

ولم يشارك في السباق العداء الذي كان من المفترض أن يشكل أكبر تهديد لهولواي في طوكيو. واصطدم عمر مكلاود بطل أولمبياد ريو 2016 بالحاجز الأول في التصفيات الأولمبية الجاميكية في يونيو حزيران ولم ينجح في التأهل.

ولم يشارك بارتشمنت في أي سباق 110 أمتار حواجز طيلة العام الماضي بسبب الإصابة. وفي سباقه الأول في 2021، سجل العداء الجاميكي 13.49 ثانية في يونيو حزيران بعد أن تأثر مرة أخرى بالإصابة.

واحتل بارتشمنت المركز الثالث فقط في التصفيات الجاميكية واحتل المركز الثاني في سباقه بالتصفيات وفي قبل النهائي في طوكيو لكنه نجح في إخراج أفضل ما لديه في الوقت المناسب ليضمن بقاء الميدالية الذهبية في جاميكا.

وهيمنت الولايات المتحدة على سباق 110 أمتار حواجز في الألعاب الأولمبية، وأحرزت 19 من 28 ميدالية ذهبية في هذا السباق قبل طوكيو.

وفي يوم حار ورطب بالاستاد الأولمبي، دخل هولواي السباق تحت ضغط كبير.

وفازت الولايات المتحدة بميدالية ذهبية في كل سباق عدو فردي في كل دورة أولمبية منذ الألعاب الأولى في 1896، باستثناء ألعاب 1980 التي قاطعتها.

لكنها خرجت خالية الوفاض من كل السباقات في طوكيو حتى الآن.

وقال هولواي إن الضغط الأولمبي أثر عليه قليلا.

وأضاف "يعلم الجميع أنني سأبدأ بقوة. الآن وصلنا إلى نقطة حيث يجب أن تكون نهايتي قوية.

"أعتقد أن التوتر والأجواء الكبيرة أثرت علي قليلا. لكني شاب وخضت العديد من السباقات، ولذلك أتقبل الأمر وسأمضي قدما".

وأضاف "لم تكن هذه هي النتيجة التي أردتها لكنها تمكنني من القول إنني حاصل على ميدالية أولمبية".

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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