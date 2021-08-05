الأمريكي كراوزر يحطم الرقم الأولمبي ويفوز بذهبية دفع الجلة

أخبار اليابان





من عمر محمد

طوكيو (رويترز) - احتفظ الأمريكي رايان كراوزر بلقبه الأولمبي بفوزه بذهبية دفع الجلة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد أن حطم رقمه الأولمبي ثلاث مرات في النهائي ليسجل 23.30 متر.

وسجل كراوزر الرقم الأولمبي السابق البالغ 22.52 متر في ريو قبل خمسة أعوام عندما فاز بالذهبية أيضا.

وحصل مواطنه الأمريكي جو كوفاكس على الميدالية الفضية ونال النيوزيلندي توماس والش الميدالية البرونزية بعد أن حقق 22.47 متر. وكانت النتائج النهائية مماثلة لما حدث في نهائي المسابقة في ريو 2016.

وهذه أول مرة في أي لعبة فردية بالأولمبياد يفوز فيها الرياضيون أنفسهم بالذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة معينة في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

وبعد فوزه، رفع كراوزر لافتة أمام الكاميرا كتب عليها "لقد فعلناها يا جدي.. البطل الأولمبي 2020".

وبدأ كراوزر، الذي ارتدى قبعة تحمل علم الولايات المتحدة وحطم رقمه العالمي في يونيو حزيران عندما سجل 23.37 متر، النهائي بقوة وكسر رقمه الأولمبي في محاولته الأولى ثم حسّن نتيجته في المحاولة الثانية.

وقال كراوزر "ذهني كان في حالة جيدة حقا. الهدف كان تحقيق الرمية القوية مبكرا. نجحت في تحقيق ذلك".

وللحظات بدا رقمه العالمي في خطر.

لكن المتسابق الأمريكي قلل من حماسه في محاولاته التالية قبل أن يسجل 23.30 متر في محاولته الأخيرة ليكسر رقمه الأولمبي مرة أخرى ويلامس الرقم العالمي.

وأضاف المتسابق الأمريكي "عززت الانتصار في النهاية ولذلك حاولت تحقيق هذه الرمية الكبيرة ونجحت في ذلك".

وهذه ثالث مرة فقط يحطم فيها رياضي الرقم الأولمبي ثلاث مرات خلال مسابقة دفع الجلة.

وارتدى كراوزر قبعة رعاة البقر بعد نهاية المنافسات واحتفل مع مواطنه الأمريكي كوفاكس ووضع كل منهما علم الولايات المتحدة على ظهره.

وأبدى كوفاكس سعادته بالميدالية الفضية.

وقال "بالطبع يريد المرء دائما أن يعود بالميدالية الذهبية، لكني حققت واحدة من أفضل رمياتي على الإطلاق. أشعر بامتياز وشرف لي أن أعود بميدالية".

وقال والش إنه كان يأمل في تحقيق نتيجة أفضل.

وأضاف "بالتأكيد أردت ميدالية من نوع مختلف. منحت نفسي أفضل فرصة اليوم للرمي بعيدا وكنت على مقربة من ذلك. هذا كل ما يمكنني أن أطلبه".

وقال والش إن التنافس بين الرياضيين الثلاثة دفعهم ليكونوا أفضل.

وتابع "ندفع بعضنا بعضا نحن الثلاثة دائما. نحن جميعا نبحث عن المزيد وقد حصل عليه رايان في الوقت الحالي".

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html