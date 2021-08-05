هونج كونج تحرز أول برونزية في مسابقة فرق السيدات بتنس الطاولة

أخبار اليابان





من إيمي ياماميتسو

طوكيو (رويترز) - منحت لي هو تشينج ودو هوي كيم وميني سو واي يام برونزية فرق السيدات في تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو لهونج كونج يوم الخميس بعد الفوز 3-1 على ألمانيا.

وعانقت لاعبات هونج كونج الثلاث بعضهن بعضا بعد أن منحن هونج كونج أول ميدالية في مسابقة الفرق.

وتقدمت الألمانيتان شان شياونا وبتريسا سوليا على لاعبتي هونج كونج لي ودو في مباراة الزوجي الافتتاحي بعد فوزهما 3-1.

لكن سو (23 عاما)، التي تشارك في الألعاب الأولمبية لأول مرة، أكملت انتصار هونج كونج بفوزها في مباراتي الفردي الثانية والرابعة كما فازت زميلتها دو على سوليا صاحبة فضية الفرق في أولمبياد ريو 2016.

وقالت سو لاعبة هونج كونج "ما زلت لا أستطيع تصديق ما حدث اليوم. بعد فوزي بالمباراة، ما زلت أشعر بأنه شيء لا يصدق... نعم، إنه على الأرجح أفضل يوم في حياتي".

وتتنافس الصين حاملة اللقب مع اليابان صاحبة برونزية ريو 2016 على ذهبية فرق السيدات في وقت لاحق يوم الخميس.

وفازت سيدات الصين بالذهبيات الأولمبية الثلاث في مسابقة الفرق في تنس الطاولة منذ دخولها البرنامج الأولمبي في 2008.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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