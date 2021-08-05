الملاكم الروسي باتيرجازيف يفوز بذهبية وزن الريشة للرجال

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تفوق الروسي ألبرت باتيرجازيف على الأمريكي ديوك راجان ليفوز بذهبية وزن الريشة في منافسات الملاكمة للرجال في ألعاب طوكيو يوم الخميس.

ونال راجان الفضية بينما حصل الكوبي لازارو ألفاريز والغاني صمويل تاكي على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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