الصينية قوان تفوز بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار

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الصينية قوان هونغ تشان تحتفل مع مدربها بالفوز بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار للسيدات في مسابقة الغطس بألعاب طوكيو يوم الخميس. صورة لرويترز.
الصينية قوان هونغ تشان تحتفل مع مدربها بالفوز بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار للسيدات في مسابقة الغطس بألعاب طوكيو يوم الخميس. صورة لرويترز.

طوكيو (رويترز) - فازت الصينية قوان هونغ تشان بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار للسيدات في مسابقة الغطس بألعاب طوكيو يوم الخميس.

ونالت مواطنتها تشين يوشي الفضية بينما حصلت الاسترالية ميليسا وو على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز