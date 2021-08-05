الصينية قوان تفوز بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت الصينية قوان هونغ تشان بذهبية القفز من المنصة الثابتة لمسافة 10 أمتار للسيدات في مسابقة الغطس بألعاب طوكيو يوم الخميس.

ونالت مواطنتها تشين يوشي الفضية بينما حصلت الاسترالية ميليسا وو على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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