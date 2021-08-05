دورانت يقود أمريكا لنهائي السلة في طوكيو بعد الفوز على أستراليا

أخبار اليابان





سايتاما (رويترز) - أحرز كيفن دورانت 23 نقطة ليقود الولايات المتحدة إلى نهائي منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو بعد الفوز 97-78 على أستراليا يوم الخميس.

وحافظت أمريكا على آمالها في حصد الذهبية للمرة الرابعة على التوالي و16 في الأولمبياد رغم البداية المتواضعة في البطولة والخسارة أمام فرنسا في أول مباراة والتي كانت الهزيمة الأولى لها منذ الخسارة أمام الأرجنتين في قبل نهائي أثينا 2004.

وكانت أستراليا الطرف الأفضل في الربع الأول وأنهته لصالحها 24-18 بعد هجوم متواضع من أغلب لاعبي أمريكا ما عدا دورانت الذي أحرز ثماني نقاط.

وبدأت أستراليا الربع الثاني بتعزيز تفوقها إلى 33-23 وتألق باتي ميلز وماتيس ثيبول، المحترفان في الدوري الأمريكي، ليرتفع الفارق إلى 15 نقطة.

لكن أداء أمريكا تحسن بفضل دورانت لينتهي الشوط الأول بتقدم أستراليا 45-42.

وانتفض المنتخب الأمريكي في الربع الثالث وأحرز 12 نقطة متتالية ليتقدم 54-45.

ورغم تقليص أستراليا الفارق إلى ست نقاط أحرزت أمريكا 15 نقطة مقابل نقطتين لمنافستها في آخر ثلاث دقائق لتفرض سيطرتها وتتقدم 74-55.

واستسلمت أستراليا في الربع الأخير وستسعى لتحقيق البرونزية من أجل الحصول على ميدالية في منافسات الرجال لأول مرة على الإطلاق بعدما نالت المركز الرابع في أربع مناسبات.

وتصدر دورانت قائمة مسجلي أمريكا برصيد 23 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة فيما أحرز ديفن بوكر 20 نقطة.

وكان ميلز الأكثر تسجيلا في صفوف أستراليا وله 15 نقطة.

وفي وقت لاحق يضع لوكا دونتشيتش سجله المثالي مع سلوفينيا على المحك أمام فرنسا في الدور قبل النهائي.

وانضم دونتشيتش لمنتخب سلوفينيا لأول مرة في 2017 وقاده للفوز ببطولة أوروبا ومنذ ذلك الحين لم يخسر أي مباراة مع منتخب بلاده.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html