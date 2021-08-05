الهولندية براسبنيكس تفوز بذهبية سباق كيرين للدراجات في ألعاب طوكيو

أخبار اليابان





إيزو (اليابان) (رويترز) - ‭‭‭ ‬‬‬فازت الهولندية شان براسبنيكس بذهبية مفاجئة في سباق كيرين للسيدات ضمن منافسات الدراجات في ألعاب طوكيو يوم الخميس لتحقق أكبر انتصار في مسيرتها.

ونالت النيوزيلندية إيليسه أندروز الفضية وحصلت الكندية لوريان جينيست على البرونزية.

وتوجت براسبنيكس (30 عاما) مسيرة شهدت الكثير من المعاناة حيث أصيبت بأزمة قلبية في 2015 ولم تتمكن من التدريب لأكثر من ستة أشهر.

وسيتعين على الألمانية إيما هينتس بطلة العالم نسيان هذا اليوم بعد أن احتلت المركز الأخير في الدور قبل النهائي قبل أن تحتل المركز السابع في الترتيب العام.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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