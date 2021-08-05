رابينو ولويد تقودان الولايات المتحدة للفوز ببرونزية كرة القدم للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فاز فريق الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات بالميدالية البرونزية الأولمبية بعد أن سجلت ميجان رابينو وكارلي لويد هدفين لكل منهما في الانتصار 4-3 على أستراليا يوم الخميس.

وضعت رابينو الولايات المتحدة في المقدمة في الدقيقة الثامنة مباشرة من ركلة ركنية وضاعفت النتيجة بعد محاولة فاشلة لتشتيت الكرة من دفاع أستراليا.

وقلصت سام كير النتيجة لأستراليا في الدقيقة 17 وهو الهدف رقم 48 لها مع منتخب بلادها لتصبح الهدافة التاريخية.

وهزت لويد الشباك قبل وبعد الاستراحة لتجعل النتيجة 4-1 قبل أن تسجل كايتلين فورد هدفا بضربة رأس لاستراليا لتعيدها للمباراة.

وأضافت البديلة إيميلي جيلنيك الهدف الثالث بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 90 لكن هذا الأمر لم يكن كافيا.

وتلتقي السويد وكندا على الميدالية الذهبية يوم الجمعة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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