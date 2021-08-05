جاكوبس‭ ‬يحمل علم إيطاليا في حفل ختام أولمبياد طوكيو

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(رويترز) - أعلنت اللجنة الأولمبية الإيطالية يوم الخميس اختيار العداء لامونت مارسيل جاكوبس بطل سباق 100 متر في ألعاب طوكيو لحمل علم البلاد في حفل ختام الأولمبياد يوم الأحد المقبل.

وفاجأ جاكوبس العالم ليفوز بذهبية سباق 100 متر ويصبح أول إيطالي يحقق اللقب الأبرز في سباقات العدو بزمن أوروبي جديد بلغ 9.80 ثانية.

وقالت اللجنة الأولمبية الإيطالية على موقعها على الإنترنت "سيرفع بطل سباق 100 متر علم البلاد في الاستاد الأولمبي حيث دخل التاريخ في الأول من أغسطس بفوزه بالسباق الأبرز في سباقات العدو بزمن أوروبي جديد".

وسيقام حفل الختام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد الثامن من أغسطس آب.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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