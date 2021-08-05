الإسبانية سانشيز تفوز بذهبية الكاتا في الكاراتيه للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فازت الإسبانية ساندرا سانشيز بذهبية الكاتا للسيدات في أول ظهور للكاراتيه في الأولمبياد في ألعاب طوكيو يوم الخميس.

ونالت اليابانية كيو شيميزو الفضية وحصلت جريس لاو مو شيونغ من هونج كونج والإيطالية فيفيانا بوتارو على البرونزية.

وقبل الألعاب قال البعض إن سانشيز لم تعد بوسعها المنافسة في أعلى المستويات بسبب تقدمها في العمر، لكن اللاعبة الإسبانية أضافت ميدالية ذهبية إلى سجلها الحافل مع احتفالها بعيد ميلادها 40.

وبدأت سانشيز ممارسة الكاراتيه في عمر أربع سنوات إلى جانب شقيقها الأكبر ورفضت اختيار والديها لها بممارسة الباليه. وحققت رقما قياسيا بحصد 36 ميدالية في بطولة الدوري الممتاز في الكاراتيه.

ويشارك 80 متسابقا في أول ظهور للكاراتيه في الأولمبياد. ويبقى مستقبل هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية غامضا إذ تغيب عن برنامج نسخة باريس 2024.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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