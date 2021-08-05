بلجيكا تفوز بذهبية هوكي الرجال في الأولمبياد

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طوكيو (رويترز) - فازت بلجيكا بذهبية مسابقة الهوكي للرجال في ألعاب طوكيو بعد تفوقها بضربات الجزاء الترجيحية 3-2 على أستراليا بعد انتهاء المباراة النهائية بالتعادل 1-1 يوم الخميس.

ونالت أستراليا الفضية وحصلت الهند على البرونزية بعد فوز مثير 5-4 على ألمانيا لتحقق أول ميدالية لها في هذه المسابقة في أكثر من 40 عاما.

وهي الميدالية الأولى للهند في الهوكي منذ فوزها بذهبية ألعاب موسكو 1980.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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