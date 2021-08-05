الأمريكي تايلور يفوز بذهبية وزن المتوسط في المصارعة الحرة
أخبار اليابان
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز الأمريكي ديفيد تايلور بذهبية وزن المتوسط للرجال في المصارعة الحرة في ألعاب طوكيو يوم الخميس.
ونال الإيراني حسن يزداني الفضية بينما حصل الروسي أرتور نايفونوف ومايلز أميني من سان مارينو على البرونزية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html