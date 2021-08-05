الأمريكية ناجيوت تفوز بذهبية القفز بالزانة للسيدات في ألعاب طوكيو

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طوكيو (رويترز) - تجاوزت الأمريكية كاتي ناجيوت بداية متوترة لتفوز بذهبية مسابقة القفز بالزانة للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الخميس.

ووصلت المتسابقة البالغ عمرها 30 عاما إلى طوكيو في حالة رائعة بعد أن سجلت رقمين لافتين 4.95 متر و4.93 لكنها احتاجت إلى محاولة ثالثة وأخيرة للفوز بالذهبية.

وحققت ناجيوت 4.90 متر لتفوز بالمركز الأول بينما نالت الروسية أنجليكا سيدوروفا الفضية وحصلت البريطانية هولي برادشو على البرونزية. وسجلت المتسابقتان 4.85 متر.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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