العداء جاردنر يفوز بذهبية 400 متر في ليلة سعيدة لجميع المنافسين

أخبار اليابان





من عمر محمد

طوكيو (رويترز) - فاز العداء ستيفن جاردنر القادم من جزر الباهاما بذهبية سباق 400 متر للرجال في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد أن قدم سباقا متوازنا ليحرم منافسيه الأمريكيين مرة أخرى من الفوز بسباق هيمنوا عليه في السابق.

وأصبح جاردنر أول رياضي يفوز بذهبية أولمبية في سباق فردي للرجال في تاريخ بلاده.

ونال الكولومبي أنطوني زامبرانو، صاحب فضية بطولة العالم 2019 في الدوحة وثالث أسرع رجل هذا العام، الفضية.

وأصبح زامبرانو أول رياضي في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية يفوز بميدالية أولمبية في ألعاب القوى.

وحصل كيراني جيمس من جرينادا، الفائز بالذهبية في 2012 والفضية قبل خمس سنوات في ريو، على البرونزية. وأصبح أول رياضي يفوز بثلاث ميداليات أولمبية في سباق 400 متر للرجال.

‭‭ ‬‬وقال جاردنر إن بدايته لم تكن جيدة وتأخر عن منافسيه في منتصف السباق.

وأضاف "لكني نجحت في التعافي وقبل 200 متر من النهاية بدأت الضغط رويدا رويدا. انطلقت بكل سرعتي في آخر مئة متر".

واحتل الأمريكي مايكل تشيري، الذي سجل أفضل زمن شخصي له، المركز الرابع بشكل مخيب قبل مواطنه مايكل نورمان لتواصل الولايات المتحدة سجلها السيء في مسابقة الرجال.

وكانت الولايات المتحدة فازت بسبع ذهبيات متتالية من 1984 إلى 2008 لكنها أخفقت في الفوز باللقب من وقتها حيث نال جيمس الذهبية في لندن 2012 وأيضا الجنوب افريقي ويد فان نيكيرك في ريو قبل خمس سنوات.

وسجل جاردنر أفضل زمن هذا الموسم يوم الخميس بلغ 43.85 ثانية ليضيف اللقب الأولمبي إلى ذهبية بطولة العالم التي فاز بها في الدوحة في 2019.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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