البلغارية جورانوفا تفوز بذهبية وزن أقل من 55 كيلوجراما في الكاراتيه

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تفوقت البلغارية إيفيت جورانوفا على الأوكرانية أنجليكا تيرليوجا لتفوز بذهبية وزن أقل من 55 كيلوجراما في منافسات كوميتيه ضمن مسابقة الكاراتيه للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الخميس.

ونالت النمساوية بيتينا بلانك والتايوانية وين تشيون البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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