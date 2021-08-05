البلجيكية تيام تحتفظ بلقبها الأولمبي في السباعي للسيدات

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من آمي تينيري

طوكيو (رويترز) - احتفظت البلجيكية نافي تيام بلقبها الأولمبي في مسابقة السباعي للسيدات في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الخميس بعد هيمنتها على رمي الرمح والوثب الطويل لتضمن الفوز بالذهبية.

ونالت الهولنديتان أنوك فيتر وإيما أوسترفجيل الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

وبعد أن أنهت برنامج يوم الأربعاء في المركز الثالث في الترتيب العام سجلت تيام 54.68 متر في رمي الرمح في ثاني محاولة لها في أفضل أداء لها هذا الموسم ثم سجلت 6.60 متر في الوثب الطويل.

وتفوقت على فيتر بفارق كبير من النقاط رغم أنها احتلت المركز السابع في سباق 800 متر.

وأصبحت تيام (26 عاما) أول امرأة منذ جاكي جوينر كيرسي في 1992 تفوز بلقبين متتاليين في الأولمبياد في السباعي.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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