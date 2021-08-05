اليابانية كاواي تفوز بذهبية وزن الخفيف في المصارعة الحرة للسيدات

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فازت اليابانية ريساكو كاواي بذهبية وزن الخفيف للسيدات في المصارعة الحرة في ألعاب طوكيو يوم الخميس.

ونالت إيرينا كوراتشكينا من روسيا البيضاء الفضية بينما حصلت الأمريكية هيلين ماروليس والبلغارية إيفيلينا نيكولوفا على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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