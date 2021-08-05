الكندي وارنر يفوز بذهبية العشاري للرجال

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز الكندي داميان وارنر بذهبية منافسات العشاري للرجال بألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الخميس.

ونال الفرنسي كيفن ماير، صاحب الرقم العالمي في العشاري والحاصل على فضية ريو قبل خمسة أعوام، الفضية بينما حصل الاسترالي آش مولوني على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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