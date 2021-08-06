أمازون تؤجل عودة موظفيها لمكاتبهم حتى يناير مع تزايد إصابات كوفيد-19

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(رويترز) - قالت شركة أمازون دوت كوم يوم الخميس إنها لا تتوقع عودة موظفيها إلى مكاتبهم قبل العام المقبل وذلك بسبب جائحة كورونا.

وأفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن الشركة، ومقرها سياتل بالولايات المتحدة، ستمدد فترة عمل موظفيها من المنزل إلى الثالث من يناير كانون الثاني 2022 بدلا مما جاء في مذكرة سابقة بخصوص عودتهم للمكاتب يوم السابع من سبتمبر أيلول بالنسبة لموظفيها في الولايات المتحدة ودول أخرى لم تذكرها بالاسم.

وقالت المذكرة ”بينما نستمر في مراقبة الظروف المحلية المتعلقة بكوفيد-19 عن كثب، نقوم بتعديل توجيهاتنا لموظفي الشركة“.

وقالت شركة أمازون لرويترز إن صحة موظفيها تمثل قمة أولوياتها وإنها ستواصل الالتزام بتوجيهات الحكومات المحلية من أجل عودة آمنة للمكاتب. وأوضحت أنها ستلزم موظفيها بوضع الكمامات في المكاتب باستثناء من تتحقق من أنهم تلقوا التطعيم بشكل كامل.

وأدت الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، والتي ساهمت فيها سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا، إلى تأجيل بعض الشركات الكبرى خطط إعادة فتح مكاتبها. وسجلت الولايات المتحدة أعلى متوسط يومي لعدد الإصابات على مستوى العالم بنحو 94819 إصابة حسب بيانات جمعتها رويترز.

وقالت شركة ألفابت، المالكة لشركة جوجل، الأسبوع الماضي إنها ستمدد سياسة العمل من المنزل حتى 18 أكتوبر تشرين الأول. وقالت شركة فيسبوك إنها ستطلب التطعيمات لموظفيها الأمريكيين في المكاتب. وقالت شركة تويتر إنها ستغلق أماكن العمل التي أعادت فتحها بالفعل.

ويعمل بشركة أمازون أكثر من 1.3 مليون موظف بدوام كامل وجزئي في أنحاء العالم.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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