أولمبياد طوكيو - استبعاد اثنان من مسؤولي الفريق البيلاروسي لتورطهما في محاولة ترحيل العداءة كريستينا تسيمانوسكايا من اليابان

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العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، التي غادرت الألعاب الأولمبية في طوكيو وطلبت اللجوء في بولندا، والسياسي المعارض البيلاروسي بافيل لاتوشكا يحضران مؤتمرا صحفيا في وارسو، بولندا في 5 أغسطس/ آب 2021. رويترز/ دريك غوليك.

طوكيو (رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة إن اثنين من مسؤولي أولمبياد بيلاروسيا المتورطين في محاولة إعادة العداءة كريستسينا تسيمانوسكايا إلى الوطن من أولمبياد طوكيو تم إلغاء اعتمادهما في دورة الألعاب الأولمبية وتم استبعادهما من القرية الأولمبية.

تم إخراج مدرب ألعاب القوى في بيلاروسيا يوري مويسيفيتش ومسؤول الفريق أرتور شوماك من قرية الرياضيين حيث تقيم الفرق المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان ”حرصًا على رفاهية الرياضيين في اللجنة الأولمبية الوطنية لبيلاروسيا الذين ما زالوا في طوكيو، وكتدبير مؤقت، ألغت اللجنة الأولمبية الدولية واستبعدت الليلة الماضية تفويضات المدربين، السيد أ. شوماك والسيد واي“.

”طُلب من المدربين مغادرة القرية الأولمبية على الفور وفعلا ذلك“.

بدأت اللجنة الأولمبية الدولية إجراءات تأديبية ضد المسؤولين قبل يومين بسبب دورهما في رفض تسيمانوسكايا العودة إلى بيلاروسيا.

وقالت تسيمانوسكايا لمراسل من رويترز عبر تليغرام إن كبير مدربي بيلاروس دخل غرفتها يوم الأحد في قرية اللاعبين وأبلغها بأن عليها الرحيل.

وأضافت في الرسالة ”جاءني كبير المدربين وقال إن هناك أوامر عليّ باستبعادي“، وتابعت ”وفي الخامسة عصرا جاءوا إلى غرفتي وأمروني بحزم حقائبي ونقلوني إلى المطار“، لكنها رفضت ركوب الطائرة وطلبت حماية الشرطة اليابانية في المطار.

وسلطت الواقعة الأضواء مرة أخرى على الانشقاقات الرياضية خلال الحرب الباردة. وقد تؤدي هذه الواقعة إلى زيادة عزلة حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو التي تخضع لعقوبات غربية بعد حملة قمع ضد المعارضين منذ العام الماضي.

رفضت كريستينا تسيمانوسكايا الصعود على متن رحلة العودة وطلبت الحماية من الشرطة اليابانية في المطار ثم مكثت في السفارة البولندية لمدة ليلتين قبل أن تتجه إلى العاصمة وارسو عبر فيينا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية ”تم تشكيل لجنة انضباط باللجنة الأولمبية الدولية في القضية ... لتوضيح ملابسات الحادث والأدوار التي لعبها المدربون ...“.

لطالما انتقدت بولندا الحكم الاستبدادي للوكاشينكو، وقد آوت العديد من النشطاء من بيلاروسيا.

قال تسيمانوسكايا في مقابلة حصرية مع رويترز يوم الخميس. قررت عدم العودة تنشق عندما كانت في طريقها إلى مطار طوكيو لأن جدتها أخبرتها أنه ليس من الآمن العودة إلى ديارها في بيلاروسيا.

وقالت ”لقد كنت دائمًا بعيدًا عن السياسة، ولم أوقع أي رسائل أو أذهب إلى أي احتجاجات، ولم أقل شيئًا ضد الحكومة البيلاروسية“.

”أنا رياضية ولا أفهم أي شيء في الحياة السياسية. أحاول ألا أفعل أي شيء آخر غير الرياضة في حياتي وأنا أبذل قصارى جهدي حتى لا أشتت انتباهي بالسياسة“.

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية في ذلك الوقت إن المدربين سحبوا تسيمانوسكايا من الألعاب بناء على نصيحة الأطباء بشأن حالتها العاطفية والنفسية.

(شارك في التغطية كارولوس جرومان؛ تقرير إضافي بقلم غابرييل تيترو-فاربر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة عن طريق nippon.com)