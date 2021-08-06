البولندي تومالا يفوز بالذهبية بعد تحوله إلى سباق المشي لمسافة 50 كيلومترا

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من كريس جالاجر

سابورو (اليابان) (رويترز) - شق البولندي دافيد تومالا طريقه نحو النصر في سباق المشي لمسافة 50 كيلومترا بأولمبياد طوكيو بعد أداء قوي في النصف الثاني من السباق في سابورو يوم الجمعة، واعتلى قمة منصة التتويج في ثاني سباق له فقط في هذه المسافة.

وحصل الألماني جوناتان هيلبرت على الميدالية الفضية ونال الكندي إيفان دنفي الميدالية البرونزية.

وقال تومالا (31 عاما) إنه تحول إلى سباق 50 كيلومترا من سباق 20 كيلومترا في وقت سابق من العام الحالي "لأنني شعرت بالملل وكنت بحاجة إلى تحد جديد" وأتى قراره بثماره على الفور.

وأضاف "هذا العام تغير كل شيء بالنسبة لي لأنني بدأت لأول مرة سباق المشي لمسافة 50 كيلومترا. إنها ثاني مرة في حياتي أخوض فيها سباق 50 كيلومترا والذهبية شيء جنوني، أليس كذلك؟"

وذهبية تومالا هي ثاني نتيجة مفاجئة في سباقات المشي بأولمبياد طوكيو بعد فوز الإيطالي ماسيمو ستانو بسباق 20 كيلومترا في اليوم السابق ليحقق أول انتصار له في سباق دولي كبير.

وكان الصيني لو يادونغ في المقدمة في غالبية الثلث الأول من السباق، حتى نجحت مجموعة تضم تومالا في اللحاق به بعد مرور 20 كيلومترا.

وبدأ تومالا في الابتعاد عن منافسيه بعد مرور حوالي 30 كيلومترا، وزاد من تفوقه لأكثر من ثلاث دقائق في نقطة ما خلال السباق. وأنهى المتسابق البولندي السباق في ثلاث ساعات و50 دقيقة وثماني ثوان، متفوقا بفارق 36 ثانية على هيلبرت.

وزاد تومالا من سرعته على الرغم من تقدمه الكبير، غير أنه خفف من سرعته قرب النهاية بعد أن ضمن المركز الأول.

وقال المتسابق البولندي "كان لدي حوالي 15 كيلومترا حتى النهاية وكنت أعرف أنه من الممكن أن أفقد طاقتي، لأن في سباق 50 كيلومترا، يمكن أن يحدث أي شيء. في بعض الأحيان تمشي بسرعة ولا يمكنك إنهاء السباق... لكني شعرت بالراحة عند هذه السرعة، لذا حاولت السير بها لأطول فترة ممكنة.

"ولكن في النهاية كان الأهم هو الفوز بهذه الميدالية لذلك خففت من سرعتي، لأن الميدالية الذهبية هي الميدالية الذهبية".

وكان حامل الرقم العالمي وبطل العالم 2017 الفرنسي يوهان دينيز يأمل أن يحصل على فرصة أخيرة لتحقيق مجد أولمبي. لكن المتسابق الفرنسي خرج من السباق قبل مرور 30 كيلومترا بداعي الإرهاق وآلام في الظهر وقال إن السباق كان في غاية الصعوبة على متسابق يبلغ من العمر 43 عاما.

وربما يكون سباق 50 كيلومترا يوم الجمعة الأخير في الألعاب الأولمبية. واستبعد السباق من برنامج أولمبياد باريس 2024 لأن لا يوجد سباق مماثل للسيدات.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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