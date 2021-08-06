الدولار يتقدم واختبار الوظائف يلوح في الأفق

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سنغافورة (رويترز) - تقدم الدولار يوم الجمعة قبل نشر بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، إذ يتوقع محللون أرقاما قوية قد تبرر تشديد السياسة النقدية الأمريكية بوتيرة أسرع في الوقت الذي يبدو فيه أن الإقدام على خطوة مماثلة في أوروبا أو اليابان أمرا بعيد المنال.

ونزل اليورو، الذي أخفق في محاولات في الآونة الأخيرة لاختراق مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار، لأدنى مستوى في أسبوع إلى 1.1818 دولار في آسيا، عند ما يقل قليلا عن متوسطه المتحرك في 20 يوما.

ولامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع عند 109.88 ين ياباني، ليضيف إلى انتعاش قوي من مستوى متدن عند 108.72 الذي سجله يوم الأربعاء.

ومهد ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأرض لمكاسب الدولار عبر الإشارة هذا الأسبوع إلى أن الظروف المناسبة لرفع أسعار الفائدة ربما تتحقق في وقت مبكر في أواخر 2022.

والتوظيف هو مجال التركيز بشكل خاص بسبب أنه يظل يسجل أداء متفاوتا بينما تعافت مؤشرات أخرى، وهو أمر يمكن أن تغيره سريعا بضعة أشهر من التوظيف المستمر.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلا في التعاملات الآسيوية، لكن الدولار النيوزيلندي يتجه صوب أفضل أسبوع منذ أواخر يونيو حزيران عقب انخفاض حاد في البطالة جعل المستثمرين يثقون في أن أسعار الفائدة سترتفع هذا الشهر.

وفي أحدث تعاملات، بلغ الدولار النيوزيلندي 0.7048 دولار أمريكي بينما سجل الدولار الأسترالي 0.7387 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة اليوم في الجلسة الآسيوية إلى 92.374 والمؤشر مرتفع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

من ناحية أخرى، تلقى الجنيه الإسترليني الدعم من مسار زيادة أسعار الفائدة في السنوات المقبلة الذي رسمه بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس، وبلغت العملة البريطانية في أحدث تعاملات 1.3920 دولار.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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