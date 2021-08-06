نيكي يربح ليسجل أفضل أسبوع منذ مايو بفضل نتائج قوية للشركات

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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي مرتفعا يوم الجمعة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفضل أرباح إيجابية للشركات، بيد أن أداء السوق الأوسع نطاقا كان متباينا إذ يعدل متعاملون مراكزهم قبيل بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة وعطلة نهاية أسبوع طويلة في اليابان.

وصعد نيكي 0.33 بالمئة ليغلق عند 27820.04 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 1929.34 نقطة. وحقق نيكي مكسبا أسبوعيا 1.97 بالمئة، وهو الأعلى منذ قفزة 2.94 بالمئة سجلها في الفترة المنتهية في 28 مايو أيار.

واستمرت اتجاهات نتائج الأعمال الإيجابية، التي رفعت نيكي هذا الأسبوع، يوم الجمعة. وارتفع سهم فوجيكورا 16.3 بالمئة بينما صعد سهم نيكون 8.44 بالمئة وارتفع سهم كونامي هولدينجز لتطوير ألعاب الفيديو 7.41 بالمئة.

وتقدم سهم شيونوجي أند كو 5.5 بالمئة في ظل تقارير ذكرت أن الشركة ستطلب موافقة على علاج جديد لكوفيد-19 بحلول نهاية العام.

وكانت هناك بعض النتائج المخيبة للتوقعات أيضا، إذ نزل سهم كوب ستيل 10.61 بالمئة.

وهبط سهم نينتيندو، الغير مدرج على المؤشر نيكي، 7.22 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية.

وعلى الرغم من المكسب القوي لنيكي هذا الأسبوع، فإنه يظل عالقا دون مستوى 28 ألف نقطة منذ منتصف يوليو تموز، عندما بدأت الموجة الخامسة من الإصابات بكوفيد-19.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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