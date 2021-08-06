النفط يصعد لكنه في طريقه لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس بسبب مخاوف الطلب

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سنغافورة (رويترز) - واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس آذار حيث تثير قيود السفر التي تهدف لوقف انتشار السلالة المتحورة دلتا مخاوف إزاء الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 71.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 69.54 دولار للبرميل، لكن العقود الآجلة للخامين منخفضة ستة بالمئة هذا الأسبوع وهي أكبر خسارة لها منذ مارس آذار.

وتعتزم اليابان تمديد قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات وفرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية مما يهدد الطلب على الوقود.

وقال إيه.إن.زد في تقرير "أوصت 46 مدينة على الأقل بتجنب السفر وعلقت السلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل العام. وقد يؤثر هذا في الطلب على النفط مع اقترابه من نهاية موسم السفر خلال فصل الصيف".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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