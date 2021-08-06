سيدات أمريكا يقتربن من الذهبية السابعة على التوالي في السلة بالفوز على صربيا

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سايتاما (اليابان) (رويترز) - واصلت سيدات أمريكا طريقهن نحو الذهبية السابعة على التوالي في منافسات كرة السلة بعد الفوز 79-59 على صربيا في الدور قبل النهائي بأولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وفرضت أمريكا سيطرتها منذ البداية وأنهت الشوط الأول لصالحها بنتيجة 41-23.

وحافظت سيدات أمريكا على الفارق في الشوط الثاني ليصعدن إلى النهائي بسهولة بعدما حققن الفوز 54 على التوالي في الألعاب.

ونالت أمريكا الذهبية ثماني مرات في 11 نسخة منذ إدراج منافسات السيدات في ألعاب مونتريال 1976.

وكانت بريتني جرينر الأكثر تسجيلا في صفوف أمريكا برصيد 15 نقطة كما استحوذت على 12 كرة مرتدة.

وتلعب أمريكا في النهائي يوم الأحد ضد اليابان أو فرنسا.

وستسعى صربيا للحفاظ على البرونزية التي أحرزتها في مشاركتها الأولى في ريو قبل خمسة أعوام.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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